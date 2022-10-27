Тарасова о призыве Баха к РУСАДА: «Надо не мучаться, а сдавать все, что положено»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах попросил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Раз произошло такое дело, не надо мучаться , а сдавать все что положено», — сказала Тарасова «СЭ».

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.