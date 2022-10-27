Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:08

Тарасова о призыве Баха к РУСАДА: «Надо не мучаться, а сдавать все, что положено»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах попросил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Раз произошло такое дело, не надо мучаться , а сдавать все что положено», — сказала Тарасова «СЭ».

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
Томас Бах
МОК
Читайте также
Российских волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду в Париже
Секс-машина или болтун: легенда НБА Чемберлен утверждал, что у него было 20 тысяч женщин
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент МОК Бах призвал РУСАДА обнародовать решение по делу Валиевой

Губерниев о призыве Баха к РУСАДА: «Нас отстранили от международных соревнованиях, но не нужно прятать результаты»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости