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Дизайнер Куклычева — о прекращении работы с Косторной: «Я в шоке! Столько сделала для нее бесплатно...»

Дизайнер Куклычева рассказала, как забирала костюмы у фигуристки Косторной
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дизайнер костюмов Алена Куклычева в разговоре с «СЭ» ответила чемпионке Европы Алене Косторной на ее претензии. Фигуристка вернула костюмы дизайнеру в пакете «Ля ты крыса».

 

 
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«Пока осталось все, как было. Кроме того, что вернули часть костюмов, другую часть я забрала сегодня сама, потому что Алена сказала: «Ваши костюмы, забирайте сами». Я просила отправить или передать курьером.

Сегодня видела ее на катке, подошла к ней, попросила костюмы, она сказала: «Берите сами. Общайтесь с костюмерами». Они мне любезно все отдали. Я не стала проверять, потому что меня уже подтрясывало, хотелось скорей уйти оттуда. А она отдала мне все в пакете, где написано «Ля ты крыса». Я в шоке!

Столько всего я сделала для нее бесплатно — любые ее хочу, более двух лет все, что она хочет, и часто в короткие сроки, по ночам работала, чтобы не подвести. Проверила, отдали не все. Если честно, больше не поеду. Такое унижение», — сказала Куклычева «СЭ».

Ранее Косторная заявила «СЭ», что костюмы были приобретены на бартерной основе.

Алена Косторная
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