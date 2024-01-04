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Косторная — об обвинениях в «подставе» от дизайнера Куклычевой: «Странно об этом слышать, когда речь идет о бартере»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная ответила на вопрос «СЭ» о прекращении сотрудничества с дизайнером костюмов Аленой Куклычевой. Та обвинила фигуристку в том, что мастерская не получила от нее «ни денег, ни рекламы», причем Косторная якобы должна ей 240 тысяч рублей.

Алена Косторная и&nbsp;Георгий Куница. Дизайнер Куклычева заявила, что Косторная должна ей за костюмы 240 тысяч рублей

— Про неоплаченные костюмы странно слышать, потому что костюмы для всех шоу были изготовлены по бартеру. Да и сейчас многие из них уже у Алены [Куклычевой]. К сожалению, некоторые я не могу ей отправить из-за очень плотного графика шоу. Но не очень понятно, за что нужна оплата, если речь идет о бартере?

Про соревновательные костюмы, которые якобы по словам Алены не были оплачены, слышать тоже удивительно. Костюмы оплачивает школа, а не мы лично. И документы были оформлены на школу. То есть претензия не к нам. Документы были оформлены правильно только в конце декабря, и сейчас новогодние праздники в стране, многие организации не работают. Это то же самое, что прийти на почте и требовать посылку, скандалить, а тебе будут говорить: «Женщина, мы не работаем!»

После двух отказов исправлять некачественную работу я просто пошла к другому дизайнеру. Алена, видимо, увидела меня в другом платье и решила выложить такой пост. Вчера от меня ультимативно требовали немедленно все отправить, я пообещала сделать это, как только смогу.

По поводу слов о том, что, мол, мы ее не рекламировали — мы отмечали ее в сторис. Я не могла догадаться, что необходимо выложить пост, в котором подробно рассказать о Куклычевой, — сказала Косторная.

Фигурное катание
Алена Косторная
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Дизайнер Куклычева заявила, что Косторная должна ей за костюмы 240 тысяч рублей

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