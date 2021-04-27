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Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Тутберидзе и Транькова

19:35
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях-2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова.

Об этом 27 апреля сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания России.

Спортсмены будут тренироваться в Москве, в «Хрустальном». Тарасова, как и ранее, представлять Татарстан, Морозов — «Самбо-70».

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призеры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призеры (2018) финала Гран-при, двукратные чемпионы Европы (2017, 2018), двукратные серебряные (2019, 2020) и двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы (2015, 2016), а также многократные призеры чемпионатов России.

Тарасова и Морозов заняли четвертое место на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5523-evgeniya-tarasova-vladimir-morozov-v-olimpijskom-sezone-budut-gotovit-sya-pod-rukovodstvom-eteri-tutberidze-i-maksima-tran-kova.html

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