Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Тутберидзе и Транькова

Серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях-2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова.

Об этом 27 апреля сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания России.

Спортсмены будут тренироваться в Москве, в «Хрустальном». Тарасова, как и ранее, представлять Татарстан, Морозов — «Самбо-70».

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призеры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призеры (2018) финала Гран-при, двукратные чемпионы Европы (2017, 2018), двукратные серебряные (2019, 2020) и двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы (2015, 2016), а также многократные призеры чемпионатов России.

Тарасова и Морозов заняли четвертое место на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме.