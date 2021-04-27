Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Тутберидзе и Транькова
Серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях-2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова.
Об этом 27 апреля сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания России.
Спортсмены будут тренироваться в Москве, в «Хрустальном». Тарасова, как и ранее, представлять Татарстан, Морозов — «Самбо-70».
Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призеры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призеры (2018) финала Гран-при, двукратные чемпионы Европы (2017, 2018), двукратные серебряные (2019, 2020) и двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы (2015, 2016), а также многократные призеры чемпионатов России.
Тарасова и Морозов заняли четвертое место на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5523-evgeniya-tarasova-vladimir-morozov-v-olimpijskom-sezone-budut-gotovit-sya-pod-rukovodstvom-eteri-tutberidze-i-maksima-tran-kova.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю