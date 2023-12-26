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Сегодня, 18:53

Дикиджи рассчитывает выступать как минимум до 24 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассчитывает продолжать спортивную карьеру как минимум до 24 лет.

«Я думаю, что лет до двадцати четырех я точно буду в этом. Сто процентов. А дальше... Вдруг травмы? Я хочу долго кататься», — приводит слова Дикиджи ТАСС.

19-летний Владислав Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко.

Источник: https://tass.ru/sport/19631429
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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