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Сегодня, 14:34

Горшков будет переизбираться на пост президента Федерации фигурного катания России

Карен Саркисян
Корреспондент
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Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что будет переизбираться на пост главы организации.

«Меня выдвинули, значит, буду избираться», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Выборы главы ФФККР пройдут на отчетно-выборной конференции 25 мая в Москве. Единственным кандидатом на пост президента организации стал Горшков.

Также на безальтернативной основе зарегистрированы кандидатами на свои посты действующий генеральный директор ФФККР Александр Коган, его заместитель Галина Голубкова и ответственный секретарь Вячеслав Зайцев.

75-летний Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Он является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду.

Источник: https://tass.ru/sport/14647459
Фигурное катание
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