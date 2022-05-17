Горшков будет переизбираться на пост президента Федерации фигурного катания России

Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что будет переизбираться на пост главы организации.

«Меня выдвинули, значит, буду избираться», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Выборы главы ФФККР пройдут на отчетно-выборной конференции 25 мая в Москве. Единственным кандидатом на пост президента организации стал Горшков.

Также на безальтернативной основе зарегистрированы кандидатами на свои посты действующий генеральный директор ФФККР Александр Коган, его заместитель Галина Голубкова и ответственный секретарь Вячеслав Зайцев.

75-летний Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Он является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду.