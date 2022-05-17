Хореограф группы Тутберидзе окажет благотворительную помощь детям в ЛДНР
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сообщил, что отправятся в Луганскую и Донецкую народные республики вместе с сотрудниками своей студии для проведения благотворительных мастер-классов по фигурному катанию.
Железняков также отметил, что все желающие смогут передать детям подарки.
«С администрацией ЛДНР все решено, сотрудники студии и я выезжаем ровно через неделю, — написал Железняков в своем Telegram-канале. — Сбор продолжается, так как деток будет больше, чем мы ожидали. Все финансовые средства пойдут исключительно на мероприятие. По его окончании мы сделаем для вас полный финансовый и видеоотчет».
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