Хореограф группы Тутберидзе окажет благотворительную помощь детям в ЛДНР

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сообщил, что отправятся в Луганскую и Донецкую народные республики вместе с сотрудниками своей студии для проведения благотворительных мастер-классов по фигурному катанию.

Железняков также отметил, что все желающие смогут передать детям подарки.