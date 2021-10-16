В субботу, 16 октября, российские фигуристы будут параллельно выступать на трех турнирах — турнире Budapest Trophy, Ice Star в Минске, мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Также продолжается турнир Asian Open Trophy в олимпийской столице Пекине, где выйдут на лед несколько заметных конкурентов россиян. Первоначально он считался челленджером, но потерял этот статус из-за слабого представительства в парах и танцах.

«СЭ» представляет вашему вниманию поминутное расписание всех наших участников. Везде, кроме мемориала Панина-Коломенкина, речь идет о коротких программах. Время московское.

Расписание

12:00 — 15:00 Мемориал Панина-Коломенкина, юниорки, произвольная программа

14:35 Алена Канышева/Андрей Пылин, танцы, юниоры, Ice Star

15:15 — 18:15 Мемориал Панина-Коломенкина, юниоры, произвольная программа

16:10 Екатерина Миронова/Евгений Устенко, танцы, Ice Star

18:19 Софья Самодурова, Budapest Trophy

18:30 — 20:45 Мемориал Панина-Коломенкина, пары, юниоры, произвольная программа

19:44 Анна Щербакова, Budapest Trophy

19:50 Майя Хромых, Budapest Trophy

20:55 Екатерина Гейниш/Илья Миронов, пары, юниоры, Budapest Trophy

21:00 — 22:30 Мемориал Панина-Коломенкина, танцы, юниоры, ритм-танец

21:32 Карина Акопова/Никита Рахманин, пары, Budapest Trophy

Трансляции:



Budapest Trophy



Ice Star



Мемориал Панина-Коломенкина