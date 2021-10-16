Дерби группы Тутберидзе — Щербакова против Хромых! Расписание выступлений российских фигуристов и видеотрансляции на 16 октября
В субботу, 16 октября, российские фигуристы будут параллельно выступать на трех турнирах — турнире Budapest Trophy, Ice Star в Минске, мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
Также продолжается турнир Asian Open Trophy в олимпийской столице Пекине, где выйдут на лед несколько заметных конкурентов россиян. Первоначально он считался челленджером, но потерял этот статус из-за слабого представительства в парах и танцах.
«СЭ» представляет вашему вниманию поминутное расписание всех наших участников. Везде, кроме мемориала Панина-Коломенкина, речь идет о коротких программах. Время московское.
Расписание
12:00 — 15:00 Мемориал Панина-Коломенкина, юниорки, произвольная программа
14:35 Алена Канышева/Андрей Пылин, танцы, юниоры, Ice Star
15:15 — 18:15 Мемориал Панина-Коломенкина, юниоры, произвольная программа
16:10 Екатерина Миронова/Евгений Устенко, танцы, Ice Star
18:19 Софья Самодурова, Budapest Trophy
18:30 — 20:45 Мемориал Панина-Коломенкина, пары, юниоры, произвольная программа
19:44 Анна Щербакова, Budapest Trophy
19:50 Майя Хромых, Budapest Trophy
20:55 Екатерина Гейниш/Илья Миронов, пары, юниоры, Budapest Trophy
21:00 — 22:30 Мемориал Панина-Коломенкина, танцы, юниоры, ритм-танец
21:32 Карина Акопова/Никита Рахманин, пары, Budapest Trophy
Трансляции:
Budapest Trophy
Ice Star
Мемориал Панина-Коломенкина
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