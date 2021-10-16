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Анна Щербакова провела тренировку с тейпом на шее

12:00
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Российская фигуристка Анна Щербакова вышла на тренировку турнира Budapest Trophy, который проходит в Венгрии, с тейпом на шее. Соответствующее видео появилось в аккаунте фанатов фигуристки в Instagram.

В субботу, 16 октября, Щербакова, а также другие россиянки Майя Хромых и Софья Самодурова выступят с короткими программами.

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Иван Шитик все материалы автора
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