Анна Щербакова провела тренировку с тейпом на шее
12:00
Российская фигуристка Анна Щербакова вышла на тренировку турнира Budapest Trophy, который проходит в Венгрии, с тейпом на шее. Соответствующее видео появилось в аккаунте фанатов фигуристки в Instagram.
В субботу, 16 октября, Щербакова, а также другие россиянки Майя Хромых и Софья Самодурова выступят с короткими программами.
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