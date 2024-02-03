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3 февраля, 09:11

Дайнеко рассказала, как родители Гуменника не одобрили идею проката под мелодию из Jesus Christ Superstar

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Родители Петра Гуменника однажды отказались от идеи, чтобы их сын выступал под мелодию из рок-оперы Jesus Christ Superstar, сообщила тренер фигуриста Вероника Дайнеко.

«Единственный раз был случай, когда мы думали взять для одной из программ Пети мелодию из рок-оперы Jesus Christ Superstar, но родители сразу дали понять, что не одобряют эту идею. Что есть грань, которую не следует перешагивать», — цитирует Дайнеко RT.

В конце января 21-летний фигурист стал победителем чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Он набрал за короткую и произвольную программы 300,29 балла.

Источник: RT
Фигурное катание
Петр Гуменник
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