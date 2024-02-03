Тарасова: «Судьба слишком жестока по отношению к Валиевой»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала жестокой дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Судьба слишком жестока по отношению к Валиевой. Весь произошедший ужас лишает нас великолепной, выдающейся спортсменки, а саму Камилу — любимого дела. Трагедия!» — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го, результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине: сборная России из-за дисквалификации Валиевой лишилась первого места и опустилась на третью строчку.