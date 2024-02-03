Тарасова: «Судьба слишком жестока по отношению к Валиевой»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала жестокой дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Судьба слишком жестока по отношению к Валиевой. Весь произошедший ужас лишает нас великолепной, выдающейся спортсменки, а саму Камилу — любимого дела. Трагедия!» — цитирует Тарасову «РБ Спорт».
29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го, результаты фигуристки с этой даты аннулированы.
30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине: сборная России из-за дисквалификации Валиевой лишилась первого места и опустилась на третью строчку.
Источник: «РБ Спорт»
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