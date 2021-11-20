Чемпионка Европы Алена Косторная в ходе пресс-конференции на этапе «Гран-при» во Франции пожаловалась на слишком ранние тренировки.

— За меня все уже сказали, в принципе. В целом, на этом этапе была позитивная энергия в прокатах, что не всегда присутствует. Такой суперусталости не было, просто попали в необычные условия.

В моей практике не было такого, чтобы тренировки начинались в 7.50 утра. На лед у нас на катке дома мы приходим к 10.30 или вообще в 11.45. Мы выходим тут такие: «Что-то рановато как-то, можно и попозже. Я еще не проснулась» (смеется). 7.50 утра — очень необычное для нас время для тренировки и для старта.