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«Что-то рановато как-то, можно и попозже». Косторная — о тренировках во Франции

17:40
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Чемпионка Европы Алена Косторная в ходе пресс-конференции на этапе «Гран-при» во Франции пожаловалась на слишком ранние тренировки.

— За меня все уже сказали, в принципе. В целом, на этом этапе была позитивная энергия в прокатах, что не всегда присутствует. Такой суперусталости не было, просто попали в необычные условия.

В моей практике не было такого, чтобы тренировки начинались в 7.50 утра. На лед у нас на катке дома мы приходим к 10.30 или вообще в 11.45. Мы выходим тут такие: «Что-то рановато как-то, можно и попозже. Я еще не проснулась» (смеется). 7.50 утра — очень необычное для нас время для тренировки и для старта.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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