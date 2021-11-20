Произвольная программа Алены Косторной на этапе «Гран-при» во Франции
17:37
Российская фигуристка Алена Косторная представила произвольную программу на этапе серии «Гран-при» во Франции.
Она упала с тройного акселя, прыгнула тройной лутц, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + двойной тулуп.
За короткую и произвольную она набрала 221,85 балла и заняла второе итоговое место.
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