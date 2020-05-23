Четырехкратный чемпион России Ковтун выпустил клип

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун опубликовал клип на свою песню. Фигурист завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года.

Ранее Ковтун был участником в рэп-группы «ГряZные Мысли». В составе этого коллектива он записал альбом «Неглянец» в 2014 году.

Ковтун — двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и командных чемпионатов мира, а также четырехкратный чемпион России и обладатель серебряной медали Универсиады-2019.