ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Четырехкратный чемпион России Ковтун выпустил клип

19:41
Максим Ковтун. Фото Ксения Нуртдинова.
Максим Ковтун. Фото Ксения Нуртдинова.

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун опубликовал клип на свою песню. Фигурист завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года.

Ранее Ковтун был участником в рэп-группы «ГряZные Мысли». В составе этого коллектива он записал альбом «Неглянец» в 2014 году.

Ковтун — двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и командных чемпионатов мира, а также четырехкратный чемпион России и обладатель серебряной медали Универсиады-2019.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир