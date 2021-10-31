Чен стал победителем этапа Гран-при «Skate Canada», Семененко — третий
Американский фигурист Натан Чен победил на этапе Гран-при «Skate Canada».
Американец показал результат 307,18 балла. Вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (259,55), замкнул тройку призеров россиянин Евгений Семененко (256,01). Макар Игнатов стал четвертым с результатом 244,17, Александр Самарин с 224,20 балла — на восьмой строчке.
Ванкувер (Канада)
«Гран-при»
Skate Canada
Мужчины
Итог
1. Натан Чен (США) — 307,18
2. Джейсон Браун (США) — 259,55
3. Евгений Семененко (Россия) — 256,01
4. Макар Игнатов (Россия) — 244,17
5. Киган Мессинг (Канада) — 238,34
6. Морис Квителашвили (Грузия) — 232,87
7. Сота Ямамото (Япония) — 225,74
8. Александр Самарин (Россия) — 224,20
9. Конрад Орзель (Канада) — 222,75
10. Кейдзи Танака (Япония) — 222,20
11. Томоки Хиватаси (США) — 221,77
12. Роман Садовский (Канада) — 217,73
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