Американский фигурист Натан Чен победил на этапе Гран-при «Skate Canada».

Американец показал результат 307,18 балла. Вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (259,55), замкнул тройку призеров россиянин Евгений Семененко (256,01). Макар Игнатов стал четвертым с результатом 244,17, Александр Самарин с 224,20 балла — на восьмой строчке.

Ванкувер (Канада)

«Гран-при»

Skate Canada

Мужчины

Итог

1. Натан Чен (США) — 307,18

2. Джейсон Браун (США) — 259,55

3. Евгений Семененко (Россия) — 256,01

4. Макар Игнатов (Россия) — 244,17

5. Киган Мессинг (Канада) — 238,34

6. Морис Квителашвили (Грузия) — 232,87

7. Сота Ямамото (Япония) — 225,74

8. Александр Самарин (Россия) — 224,20

9. Конрад Орзель (Канада) — 222,75

10. Кейдзи Танака (Япония) — 222,20

11. Томоки Хиватаси (США) — 221,77

12. Роман Садовский (Канада) — 217,73