Российский фигурист ответил легендарной цитатой на вопрос о плане

Российский фигурист Макар Игнатов после выступления на Гран-при Канады рассказал о работе по отбору в олимпийскую сборную. В Ванкувере Игнатов занял четвертое место, набрав 244,17 балла.

«Отбор в олимпийскую сборную? Как там — у меня есть план, и я его буду придерживаться. (улыбается) Конечно, хотим и работаем. И никакие сложности этот план не должны менять. Не получилось выступить ни на одном старте до Гран-при, потому что сломал коньки, менял их. Хотел выступить на Budapest Trophy, но из-за проблем с документами не вышло. Только в Питере короткую программу откатал на одном из турниров.

Падение на четверном риттбергере? Для меня это вообще было удивительно, потому что с ним вообще никаких проблем не было, это первое падение на канадской земле. Первый концерт Чайковского меня не «съедает», я не тот фигурист, у которого есть тенденция к поеданию музыкой», — сказал Игнатов.

В олимпийскую сборную России в мужском одиночном катании пройдут три фигуриста.