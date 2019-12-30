Фигурное катание
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Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске

13:58

Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

— Турнир пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря, — цитирует ТАСС Когана.

Место проведения следующего национального первенства было утверждено на исполкоме федерации, заседание которого прошло в воскресенье в Красноярске, где состоялся турнир в 2019 году.

Челябинск в третий раз в истории станет местом проведения чемпионата России. До этого турнир проходил в этом городе в 1993 и 2016 годах.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7448017

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