Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев рассказал о новых программах.

— Что происходило в твоей жизни после Олимпийских игр?

— Как только вернулись из Китая, переключились на работу. А как только стало известно, что на чемпионат мира россияне не едут, начали готовиться к Кубку Первого канала. До этого занимались новыми программами. Сначала поставили короткую.

До контрольных прокатов в Петербурге я не буду называть выбранные нами композиции — программа состоит из двух. Назову лишь группу «Led Zeppelin». Одну из композиций предложил Кирилл Анатольевич. Но я решил сам послушать и другие альбомы. Одна из песен мне очень понравилась, и мы решили скомпоновать обе композиции. Нам хотелось, чтобы программа получилась не только разноплановой, но и в определенном смысле новой для меня.

Как я уже сказал, мы хотели подобрать музыку в новом для меня стиле, что давало бы возможность развиваться в разных направлениях, не зацикливаться на чем-то одном, пусть даже и выигрышном. Мне самому программа нравится. Как примут ее болельщики, станет понятно по их реакции, — приводит слова Мозалева сайт ФФККР.

19-летний фигурист — бронзовый призер чемпионата России, чемпион мира среди юниоров, серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2020) и участник зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине.