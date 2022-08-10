Загитова рассказала, что хотела бы сделать интервью с Путиным

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы сделать интервью с президентом России Владимиром Путиным.

20-летняя спортсменка перешла на третий курс факультета журналистики РАНХиГС.

«Совмещать учебу и спорт всегда сложно было. Если хочешь хорошо учиться, то в это надо полностью погружаться. Точно так же и со спортом — чтобы добиваться результатов, он должен быть на первом месте. Но сейчас у меня относительно свободный график, я могу, например, при необходимости переносить тренировки, когда они накладываются на занятия. Так что сейчас совмещать более-менее получается.

В «Ледниковом периоде» я в роли ведущей у всех брала интервью. Это была очень хорошая практика для меня как для журналиста. С кем мне хотелось бы сделать большое интервью? Ой, не знаю... С Владимиром Владимировичем! А почему нет? (смеется) Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня еще недостаточно опыта», — сказала в интервью РИА «Новости» Загитова.

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном женском катании и серебряный призер Игр в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

В последний раз Загитова участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года, тогда она заняла последнее, шестое, место в финале «Гран-при».