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Фигурное катание

Сегодня, 18:36

Кондратюк сделал два необычных прыжковых элемента. Видео

Кондратюк выложил видео с двумя необычными прыжковыми элементами
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российский фигурист Марк Кондратюк выложил в свой Telegram-канал видео с двумя необычными прыжковыми элементами — четверной тулуп + тройной аксель и два тройных акселя подряд. В фигурном катании они называются не каскадами, а секвенциями или последовательностями, так как, в отличие от каскада, между прыжками идет смена ноги.

Каскады Кондратюк сделал на одной из тренировок в ЦСКА. Ранее он выкладывал видео с четверным флипом, также новым для себя прыжком.

На прошедшем в июне конгрессе ISU уравнял в стоимости каскады и секвенции (ранее стоимость последних умножалась на 0,8). Таким образом, прыжковые элементы с акселем могут стать более популярными в новом сезоне.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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