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Сегодня, 17:15

Дрозд — о Загитовой в боксе: «Надо заниматься фигурным катанием, танцами, а мужское дело оставить мужчинам»

Дрозд оценил навыки Загитовой в боксе
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение фигуристки Алины Загитовой попробовать себя в боксе.

«Примерно полгода потребуется, чтобы подготовится к бою с нуля. Какой бы совет я мог дать Алине? Бокс — мужской вид спорта. Мой совет — надо заниматься фигурным катанием, танцами, песнями, рисованием, а мужское дело оставить мужчинам. Я не вижу в этом решении никакого смысла. Алина — прекрасная, нежная и красивая девочка, не представляю, для чего ей это», — сказал Дрозд «СЭ».

20 июня издание РИА «Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный бой по правилам бокса. Имя соперника станет известно в ближайшее время.

Ранее спортсменка опубликовала фотографию в боксерских перчатках в социальных сетях, написав «готовлюсь к чему-то новому».

Алина Загитова
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