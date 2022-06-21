Чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение фигуристки Алины Загитовой попробовать себя в боксе.

«Примерно полгода потребуется, чтобы подготовится к бою с нуля. Какой бы совет я мог дать Алине? Бокс — мужской вид спорта. Мой совет — надо заниматься фигурным катанием, танцами, песнями, рисованием, а мужское дело оставить мужчинам. Я не вижу в этом решении никакого смысла. Алина — прекрасная, нежная и красивая девочка, не представляю, для чего ей это», — сказал Дрозд «СЭ».

20 июня издание РИА «Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный бой по правилам бокса. Имя соперника станет известно в ближайшее время.

Ранее спортсменка опубликовала фотографию в боксерских перчатках в социальных сетях, написав «готовлюсь к чему-то новому».