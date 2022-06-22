Российский тренер по фигурному катанию Волков: «Моя дочь имеет полное право выступать за Канаду»

Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков прокомментировал информацию, что его дочь Алекса будет выступать за Канаду.

— Не понимаю, как вы это нашли, — засмеялся Волков. — Мы давно об этом думали на самом деле, просто она маленькая была. Сейчас ей 13 лет, она может выступать на юниорском Гран-при. И чтобы выступить, она должна пройти через турнир в Квебеке. Она канадка по рождению, с рождения у нее паспорт, имеет полное право выступать за Канаду. Российская Федерация уже все согласовала, она была не против.

— То есть никаких проблем с бюрократическими формальностями не возникло, никаких карантинов?

— Нет, она в сборной России никогда не была же. И на значимых турнирах не выступала. То есть мы не делаем документы для смены гражданства, а просто гражданка Канады начинает выступать за Канаду. Родилась она в Москве, но поскольку мама канадка (хореограф Мартин Даженэ. — Прим. «СЭ»), ребенок при рождении получает синий паспорт, таковы правила.

Алекса Волкова заявлена на канадский турнир Championnats Quebecois d'Ete.