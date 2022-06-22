Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:15

Российский тренер по фигурному катанию Волков: «Моя дочь имеет полное право выступать за Канаду»

Российский тренер Александр Волков прокомментировал информацию, что его дочь Алекса будет выступать за Канаду
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков прокомментировал информацию, что его дочь Алекса будет выступать за Канаду.

— Не понимаю, как вы это нашли, — засмеялся Волков. — Мы давно об этом думали на самом деле, просто она маленькая была. Сейчас ей 13 лет, она может выступать на юниорском Гран-при. И чтобы выступить, она должна пройти через турнир в Квебеке. Она канадка по рождению, с рождения у нее паспорт, имеет полное право выступать за Канаду. Российская Федерация уже все согласовала, она была не против.

— То есть никаких проблем с бюрократическими формальностями не возникло, никаких карантинов?

— Нет, она в сборной России никогда не была же. И на значимых турнирах не выступала. То есть мы не делаем документы для смены гражданства, а просто гражданка Канады начинает выступать за Канаду. Родилась она в Москве, но поскольку мама канадка (хореограф Мартин Даженэ. — Прим. «СЭ»), ребенок при рождении получает синий паспорт, таковы правила.

Алекса Волкова заявлена на канадский турнир Championnats Quebecois d'Ete.

Алекса Волкова. Дочь российского тренера будет выступать за Канаду. Но это не совсем переход

Фигурное катание
0
Читайте также
10 интересных фактов о пиве
Зачем скандальный Дзюба «Фенербахче»? Турки любят «старичков», а тренер «Фенера» обожает идти в атаку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дрозд — о Загитовой в боксе: «Надо заниматься фигурным катанием, танцами, а мужское дело оставить мужчинам»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости