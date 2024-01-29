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Допинг

Сегодня, 12:00

CAS огласит решение по делу Валиевой сегодня около 17.00

Сергей Разин
корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой около 17.00 по московскому времени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CAS.

Во время турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

Разбирательства по делу Валиевой продолжаются несколько месяцев, последние слушания проходили 9 и 10 ноября.

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Олимпиада
Камила Валиева
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