Бестемьянова: «Сегодня точка в деле Валиевой все равно не будет поставлена»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова ответила на вопрос об ожиданиях от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Какие ожидания от решения CAS? Не вижу смысла ничего загадывать, чтобы потом не пришлось расстраиваться. Надеюсь, что исход нас порадует. Но каким бы решение не было, точка в деле Валиевой сегодня все равно не будет поставлена. У всех сторон есть возможность подать апелляцию и все по новой», — приводит «РБ Спорт» слова Бестемьяновой.

Ранее стало известно, что CAS огласит решение по делу Валиевой сегодня, 29 января, около 17.00 по московскому времени.

На Олимпийских играх в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.