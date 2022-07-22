Бутырская: «Слава богу, моя спортивная карьера не застала нынешнее время»

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала об отношении к россиянам за рубежом.

«Я много передвигаюсь по Европе, не чувствую никакого давления от обычных людей. Наоборот, очень многие иностранцы помогают. Это касается именно обычных людей, а не государств. Очень не хочется, чтобы спортсмены были жертвами политики. Столько лет жизни отдано спорту, столько работа проделано с детства. Слава богу, что моя спортивная карьера не застала нынешнее время, потому что спортсменам сейчас, конечно, тяжело», — сказала Бутырская «СЭ».

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.