ISU распределил фигуристов по этапам «Гран-при» сезона-2022/23

Международный союз конькобежцев (ISU) распределил фигуристов по этапам серии «Гран-при» предстоящего сезона.

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине японка Каори Сакамото выступить на «Гран-при» в США и Японии. Рика Кихира — на этапе в Финляндии, Екатерина Куракова — в США и Шеффилде.

Ранее ISU опубликовал календарь серии «Гран-при». Первый этап пройдет в США с 21-23 октября. Финал серии состоится 8-11 декабря в Италии.

Российские фигуристы не выступят на этапах серии «Гран-при» в новом сезоне. На конгрессе ISU в Пхукете 7 июня было принято решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации, еще на год.