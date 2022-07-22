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Сегодня, 17:56

ISU распределил фигуристов по этапам «Гран-при» сезона-2022/23

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Международный союз конькобежцев (ISU) распределил фигуристов по этапам серии «Гран-при» предстоящего сезона.

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине японка Каори Сакамото выступить на «Гран-при» в США и Японии. Рика Кихира — на этапе в Финляндии, Екатерина Куракова — в США и Шеффилде.

Ранее ISU опубликовал календарь серии «Гран-при». Первый этап пройдет в США с 21-23 октября. Финал серии состоится 8-11 декабря в Италии.

Российские фигуристы не выступят на этапах серии «Гран-при» в новом сезоне. На конгрессе ISU в Пхукете 7 июня было принято решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации, еще на год.

Источник: https://www.isu.org/figure-skating/events/grand-prix-of-figure-skating
Фигурное катание
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