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Сегодня, 18:43

Контрольные прокаты сборной России пройдут в Москве в конце сентября

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал, когда пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

«Даты контрольных прокатов сборной России — 24-25 сентября, они состоятся в Москве», — цитирует Когана ТАСС.

В основной состав российской сборной вошли 46 фигуристов (6 девушек, 6 мужчин, 5 парных дуэтов, 6 танцевальных дуэтов). 22 фигуриста попали в резервный состав команды.

Источник: https://tass.ru/sport/15289571
Фигурное катание
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