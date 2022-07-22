Контрольные прокаты сборной России пройдут в Москве в конце сентября

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал, когда пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

«Даты контрольных прокатов сборной России — 24-25 сентября, они состоятся в Москве», — цитирует Когана ТАСС.

В основной состав российской сборной вошли 46 фигуристов (6 девушек, 6 мужчин, 5 парных дуэтов, 6 танцевальных дуэтов). 22 фигуриста попали в резервный состав команды.