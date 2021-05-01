Бутырская: «Трусова понимает, что кроме Этери Георгиевны, больше дать никто не может»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» прокомментировала уход Александры Трусовой из академии Евгения Плющенко и возможное возвращение к Этери Тутберидзе.

«Не можем знать, что подвигло Сашу расторгнуть сотрудничество с Евгением. Переход от тренера к тренеру и обратно нужен был для того, чтобы по-настоящему оценить Этери Тутберидзе как тренера, грубо говоря, «что имеем — не храним, потерявши — плачем». Раз Саша к ней возвращается, она понимает, что кроме Этери Георгиевны, больше дать никто не может. Она же хотела больше получить. Попробовала у Плющенко — поняла», — сказала Бутырская «СЭ».

Мария Бутырская оценила, что у Александры вообще есть такая возможность вернуться к Этери Тутберидзе, что ее обратно берут работать там, где действительно есть положительный результат..

«Выдержит ли конкуренцию у Тутберидзе? Саша сможет, Саше это нужно. Она такой человек, что ей как раз, наверно, очень комфортно кататься там, где есть конкуренция. Она спортсменка с большой буквы. Саша знает, ради чего она работает, ее это будет подхлестывать», — добавила Бутырская.

Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У фигуристки истек контракт с академией 1 мая.

(Екатерина Звенигородская)