Ягудин: «Хочу пожелать Плющенко вести свою работу и попытаться вырастить своих чемпионов»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Александры Трусовой от Евгения Плющенко.

«Поспать не дают спокойно — то одни уходят, то другие приходят. Продолжая мой ответ по поводу переходов Тарасовой и Морозова в «Хрустальный», вновь скажу, что правильность или неправильность того или иного перехода покажут будущие турниры. Жене хочу пожелать продолжать вести свою работу несмотря ни на что и попытаться вырастить своих чемпионов.

А Этери Георгиевна — лучший тренер в фигурном катании, мастер своего дела, профессионал. К ней возвращаются не просто так. У нее огромное количество одиночниц, мальчиков юниоров, представители парного катания. Не удивлюсь, если и какие-то танцы появятся. Может быть, ей пора строить свой каток? А то на одном «Хрустальном» стольким фигуристам будет сложно разместиться", — сказал Ягудин «СЭ».

Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У фигуристки истек контракт с академией 1 мая.

(Константин Колмаков)