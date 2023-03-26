Букин — о номере Ягудина на турнире шоу программ: «Леша довел меня до слез»

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, ответил на вопрос, кого он считает фаворитом турнира шоу-программ.

«Я не буду об этом говорить, потому что это лично мое субъективное мнение. Соревнования прошли, результаты такие, какие есть. Но Леша довел меня до слез. Думал: «Нифига себе! Красавчик, просто красавчик», — приводит Sport24 слова Букина.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов». Во время проката 43-летний фигурист исполнил тройной тулуп.