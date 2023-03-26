Тутберидзе: «Обвинение Баха в том, что я не поддерживала Валиеву на Олимпиаде несправедливо, ожидаю извинений»

Российский тренер Этери Тутберидзе заявила, что ждет извинений от главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который сказал, что она не поддерживала фигуристку Камилу Валиеву во время Олимпийских игр в Пекине.

«В то время Камила держалась немного в стороне. Ты не обнимешь того, кто не хочет. И проблема не в том, что она потерпела неудачу. С другой стороны, мы не имеем права сдаваться. Я просто спросила ее, почему она отказалась от второго элемента. Она просто отказывалась бороться. Кроме того, Олимпийские игры — это праздник. Многие спортсмены мечтают оказаться на ее месте. Я не выношу истерик спортсменов. Потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо, я жду извинений», — приводит слова Тутберидзе РИА «Новости» со ссылкой L'Equipe.

В феврале ВАДА и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой, которое признало российскую фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. 24 февраля CAS зарегистрировал апелляции организаций.