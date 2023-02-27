Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве

Как стало известно «СЭ», шоу в рамках тура Ильи Авербуха в Москве было отменено из-за болезни Романа Костомарова.

Подготовка представления пришлась на январь, когда олимпийский чемпион попал в больницу, из-за чего Илья Авербух принял решение отменить шоу.

В туре «Ледниковый период» более 20 городов, однако Москвы в нем не было. Возможно, шоу состоится в мае.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония», однако многочисленные осложнения привели к хирургическому вмешательству.