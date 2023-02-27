Гербольдт о финале Гран-при России: «Сложно сказать, кто является фаворитом»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от финала Гран-при России.

«Сложно сказать, кто в этом году является фаворитом. В этом году у нас много талантливых девчонок и ребят, которые показывали хорошие прокаты. Я бы никого конкретно не выделяла. Уровень соревнований очень высокий, будет очень интересно наблюдать за турниром», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Финал Гран-при по фигурному катанию состоится в Санкт-Петербурге 4-5 марта.