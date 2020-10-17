Болельщики фигурного катания смогут попасть на третий этап Кубка России в виртуальном формате

В преддверии третьего этапа Кубка России в Сочи Первый канал предлагает зрителям и любителям фигурного катания поддержать спортсменов и тренеров в роли виртуальных болельщиков. Желающие принять участие в акции могут выложить видео или фото с плакатом в поддержку фигуристов на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #хочунакубок или в комментариях в официальных группах Первого канала.

23 октября во время прямой трансляции третьего этапа Кубка России 2020 по фигурному катанию в эфире и на сайте Первого болельщики увидят свои селфи и видеоприветствия на специальных экранах, установленных на трибунах ледового дворца в Сочи.

Ранее стало известно, что третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи пройдет без зрителей в зале на 200 человек. Соревнования состоятся с 23 по 27 октября.

Билеты на четвертый этап Кубка в Казани поступили в продажу. (Дмитрий Кузнецов)