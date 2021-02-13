Мишин рассказал, как видел на катке прыжки через ледозаливочную машину

Заслуженный тренер России Алесей Мишин в интервью «СЭ» рассказал, какие новые конкурсы для фигуристов по типу прыжкового турнира можно провести в рамках Кубка Первого канала.

Первый в истории командный турнир Кубок Первого канала прошел в Москве на прошлых выходных.

«Конкурсы нужны разные, я отношусь к таким идеям просто замечательно! Мне понравился очень и командный турнир, и прыжковый. С интересом понаблюдаю и за другими конкурсами, — сказал в беседе с «СЭ» Мишин. — Какими конкретно? Здесь сказать уже сложно, надо подумать. Не буду оригинален — мои предложения — это турниры по прыжкам, вращениям. Но вот разве что хотелось бы видеть какие-то экстремальные вещи. К примеру, вы знаете, что раньше прыгали через ледозаливочную машину? Вот это интересно было бы».

(Рустам Имамов)