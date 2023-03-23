Боброва: «Загитова все должна делать с масштабом»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва отметила, что восхищается фигуристкой Алиной Загитовой.

«Я все равно восхищаюсь Алиной, потому что она не боится и идет поперек всего. Захотела спеть — пошла спела с Зиверт. Алина Загитова — это масштаб. И она все должна делать с масштабом. И если она не боится в этот масштаб идти с такими спорными, грубо говоря, вещами — пусть делает, пусть учится. Возможно, мы ещё увидим пробы пера в номерах в фигурном катании. Возможно, мы еще увидим ее в танцевальных телепроектах. Возможно, мы в «Голосе» ее увидим. Пусть делает! Потому что Алина Загитова — это масштаб. Если она хочет петь, она не будет брать уроки дома, она будет петь на сцене на одном из самых масштабных шоу в фигурном катании вместе с Зиверт», — приводит «Чемпионат» слова Бобровой.

20-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. 14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила в шоу «Влюбленные в фигурное катание».