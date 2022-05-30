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Сегодня, 17:02

Бетина Попова поставила программу победителям первенства России Хабибуллиной и Княжуку

Иван Шитик
Корреспондент
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Хореограф Бетина Попова поставила произвольную программу победителям первенства России среди юниоров 2022 года в парном катании Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, сообщает ТАСС.

«Да, программы моего авторства увидим у Хабибуллиной и Княжука — в этом сезоне поставили новую произвольную — и у нескольких молодых пар. Короткая программа у Хабибуллиной Княжука, вероятно, останется с прошлого сезона. Возможно, кому-то еще поставлю, сезон не начался, время для работы еще есть», — заявил Попова.

Хабибуллиной 17 лет, Княжуку 21 год, пара также является победителем этапа юниорского «Гран-при» 2021 года в австрийском Линце и трехкратным призером этапов Кубка России по фигурному катанию.

Источник: https://tass.ru/sport/14769055
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