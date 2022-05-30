Семикратная чемпионка рассказала о различиях подготовки фигуристов в США, Европе и России

Семикратная чемпионка Эстонии по фигурному катанию Елена Глебова рассказала о различиях подготовки фигуристов в США, Европе и России.

«В США на ребенка вообще нельзя повышать голос, ругать, критиковать его. Родители четко отслеживают эти моменты, если что-то не нравится, тут же подают в суд. Это норма для них. Поэтому тренеры работают очень аккуратно и, возможно, где-то не могут раскрыть свой потенциал, так как вынуждены существовать в очень жестких рамках. В Европе обстановка чуть более свободная. Хотя бить ребенка чехлом от коньков или кричать на него тоже непозволительно. В России методы более жесткие. Возможно, поэтому у российских фигуристов и такие выдающиеся результаты», — приводит слова Глебовой Forbes.

Спортсменка также отметила, что в Европе родители приводят детей в спорт не за результатом, а скорее для укрепления здоровья.

Глебова завершила спортивную карьеру в 2014 году. Она приняла участие в трех Олимпийских играх в женском одиночном катании.