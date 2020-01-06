Бестемьянова рассказала, за что получила пощечину от Татьяны Тарасовой

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала, что как-то получила пощечину от известного тренера Татьяны Тарасовой. Она в паре с Андреем Букиным тренировалась под руководством Тарасовой.

— Ни для кого не секрет, что Бестемьянова и Букин — одни из любимых учеников Татьяны Анатольевны. Можете вспомнить наиболее примечательные моменты с ее участием на тренировках и соревнованиях?

— Был очень яркий момент в нашей судьбе, — приводит ТАСС слова Бестемьяновой. — Все специалисты, которые тренировались тогда, помнят его и мне потом вспоминали. Мы приехали на осенние контрольные прокаты, которые тогда обычно проводились на Украине — в Запорожье, в Харькове или в Днепропетровске. Не знаю почему, наверное, потому что там дольше держится хорошая погода. Там устраивались показательные выступления, и мы катали свои программы.

И вот, во второй, наверное, наш сезон мы вышли на эту тренировку. Занимаемся, и у меня что-то не получалось. И тут я начала что-то бросать, вести себя как-то очень странно, не присуще мне такое. Потом я подъехала к Татьяне Анатольевне, а она размахнулась и на виду у всех дала мне пощечину.

— Вы не шутите? Прямо так?

— Да, это было. Причем это совсем не про нас с ней — и не про меня, и не про то, как она ко мне относилась. Она даже не могла про меня никаким плохим словом сказать, потому что если бы она сделала это, я бы ушла с тренировки. Со мной нельзя было так, и она прекрасно это знала. Но в тот момент, видимо, ничего другое не сработало бы.

Потому что я прям раз — и мы поехали. И все стало отлично, и все хорошо у нас продолжилось. (Смеется.) Вот такая у нас с ней была забавная история. Наши соперники и их тренеры, конечно, сразу же это заметили и вспоминали потом в нужные и не нужные времена. Но сбить меня было невозможно, потому что я абсолютно четко понимала, что в тот момент это было единственно правильное решение.