Бестемьянова: «Не дай бог, чтобы кому-то пригодился пример Костомарова, но спортсменам полезно это знать»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала, что думает о выходе на лед фигуриста Романа Костомарова в юбилейном шоу Ильи Авербуха.

— Насколько это большое и сильное достижение?

— Костомаров молодец, герой нашего времени! — цитирует Бестемьянову Metaratings.ru.

— Его пример повлияет на молодых спортсменов, которые только идут в фигурное катание?

— Не дай бог, чтобы кому-то пригодился его пример. Не дай бог.

— С точки зрения мотивации и силы воли?

— Ну, конечно, молодым спортсменам это полезно знать.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря олимпийский чемпион впервые выступил на льду после болезни и многочисленных операций. На шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха на «ВТБ-Арене» Костомаров вышел на лед в совместном номере со своей супругой Оксаной Домниной.