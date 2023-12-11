Бестемьянова назвала невероятным возвращение Костомарова на лед

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказала мнение, что возвращение Романа Костомарова на лед в коньках является неожиданным и невероятным.

В понедельник олимпийский чемпион по фигурному катанию в своем Telegram-канале выложил видео, где он катается на коньках. Он провел первую ледовую тренировку на протезах.

«Это просто невероятно! Все понимали, что он когда-нибудь вернется на лед, но никто не ожидал, что это случится так скоро. Роман — просто герой, он является примером огромного мужества для всех», — цитирует ТАСС Бестемьянову.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки. Ранее он заявлял о желании вернуться на лед и возобновить выступления в ледовых шоу.