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Сегодня, 21:23

Бестемьянова назвала невероятным возвращение Костомарова на лед

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказала мнение, что возвращение Романа Костомарова на лед в коньках является неожиданным и невероятным.

В понедельник олимпийский чемпион по фигурному катанию в своем Telegram-канале выложил видео, где он катается на коньках. Он провел первую ледовую тренировку на протезах.

«Это просто невероятно! Все понимали, что он когда-нибудь вернется на лед, но никто не ожидал, что это случится так скоро. Роман — просто герой, он является примером огромного мужества для всех», — цитирует ТАСС Бестемьянову.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки. Ранее он заявлял о желании вернуться на лед и возобновить выступления в ледовых шоу.

Источник: ТАСС
Наталья Бестемьянова
Роман Костомаров
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