Авербух поделился планами на свой 50-летний юбилей

Призер Олимпиады в парном фигурном катании, а ныне продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух рассказал, как планирует отметить свой 50-летний юбилей.

Авербух родился 18 декабря 1973 года.

— В следующем году будет крупная дата — 50 лет. Думаете какое-то грандиозное шоу закатить?

— Да, будет серьезная дата. Страшно представить, как быстро все пролетело, тяжело осознать. Хочется думать, что все еще впереди.

Так или иначе — это рубежная дата, поэтому это будет с моим зрителем, кто знает мои проекты. Я уже больше 20 лет делаю разные ледовые шоу. Это будет большая дата и большие гала-шоу. Думаю, что не одно. Как раз в декабре. Сам бог велел, — рассказал Авербух Sport24.