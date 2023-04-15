Авербух прокомментировал санкции Зеленского против него

Российский фигурист и режиссер ледовых шоу, чемпион мира Илья Авербух отреагировал на вопрос корреспондента «СЭ» о введении санкций против него и ряда российских спортсменов.

— Что сказать, уважаемая компания собралась. Лично я в последний раз был в Киеве в 2013 году, праздновал свой день рождения 18 декабря, очень хорошо помню то ледовое шоу. Переполненный ледовый дворец, а вокруг уже шел Майдан, полная вакханалия, ближайшие станции метро перекрыты. Но это не отпугнуло зрителей, они шли на наше шоу, 10 тысяч было. И у меня в памяти останется тот теплый прием, который оказала нам киевская публика. Это мои последние воспоминания об Украине, они будут всегда со мной, — сказал Авербух.

В субботу, 15 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 50 лет против более чем 80 российских спортсменов, в числе которых оказался Илья Авербух.