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Сегодня, 18:13

Железняков назвал неполноценным чемпионат мира по фигурному катанию без россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на победу сборной США в командном чемпионате мира по фигурному катанию в отсутствие команды из России.

«Само слово «чемпионат мира» говорит за себя. Это значит, что должны участвовать все страны. Поэтому изначально считаю такой чемпионат мира неполноценным. А заняли бы место наши спортсмены или нет — это одному богу известно. Но то, что этот чемпионат мира неполноценен, — однозначно. Так как сильнейшие спортсмены в нем не участвуют», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/zheleznyakov-chempionat-mira-po-figurnomu-kataniyu-bez-rossii-iznachalno-nepolnocennyi-243513/
Фигурное катание
Алексей Железняков
Этери Тутберидзе
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