Тарасова считает, что международные соревнования по фигурному катанию потеряли в качестве без россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» согласилась с мнением о неполноценности международных соревнований по фигурному катанию без россиян.

Ранее об этом «СЭ» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я согласна с тем мнением, что международные соревнования по фигурному катанию являются неполноценными без россиян. Они потеряли в качестве без наших фигуристов», — сказал Тарасова «СЭ».

Российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в международных турнирах c марта 2022 года.

Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета, который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.