Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от результатов этапа серии «Гран-при» в Италии.

«Никаких сомнений не могло быть, что наши фигуристки займут первые два места. Наши девочки на голову выше всех остальных. Очень рад за такое выступление Щербаковой в произвольной программе, она набирает форму. Но самый главный старт для всех наших девочек — это чемпионат России», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Российская фигуристка Анна Щербакова (236,78 балла) победила на этапе серии «Гран-при» в Италии, второе место заняла Майя Хромых (226,35 балла), третьей стала представительница Бельгии Луна Хендрикс (219,05 балла).