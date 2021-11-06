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Щербакова объяснила смену платья для произвольной программы

19:21
Анна Щербакова. Фото AFP
Анна Щербакова. Фото AFP
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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, почему решила сменить платье для произвольной программы.

«Почему решила поменять платье? Дизайнер — Ольга Рябенко. Она делала и все предыдущие платья. В прошлом платье было не все проработано, новое мне нравится больше. Ему уделали больше внимания. Посмотрим, может быть, какие-то мелочи еще будут дорабатываться», — сказала Щербакова.

Россиянка победила на этапе серии «Гран-при» в Италии. За короткую и произвольную она набрала 236,78 балла.

Еще одна россиянка — Майя Хромых заняла второе место (226,35).

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Сергей Федоров все материалы автора
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