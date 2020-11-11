Авербух из-за новых ограничений отказался от проведения шоу в Москве

Серебряный призер Олимпиады Илья Авербух решил отказаться от проведения ледовых шоу в Москве в ближайшие месяцы.

«Конечно, проводить шоу в таких условиях, на фоне запрета, в Москве невозможно. Продажа билетов не началась, мы были научены горьким опытом. Понимали, что ситуация накаляется, так что билеты даже в продажу не выходили.

Насчет регионов пока нет никаких решений. Мы планируем гастрольный тур после Нового года. На данный момент новогодних представлений не будет. Возможно, только в Сочи. Там ледовый дворец 12-тысячный, позволяет соблюсти все нормы Роспотребнадзора", — приводит слова Авербуха РБК.

За последние годы Авербух провел несколько ледовых шоу, в том числе «Алису в стране чудес», «Волшебника страны Оз», «Ромео и Джульетту», «Кармен» и «Морозко».