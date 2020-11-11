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Авербух из-за новых ограничений отказался от проведения шоу в Москве

15:36
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Серебряный призер Олимпиады Илья Авербух решил отказаться от проведения ледовых шоу в Москве в ближайшие месяцы.

«Конечно, проводить шоу в таких условиях, на фоне запрета, в Москве невозможно. Продажа билетов не началась, мы были научены горьким опытом. Понимали, что ситуация накаляется, так что билеты даже в продажу не выходили.

Насчет регионов пока нет никаких решений. Мы планируем гастрольный тур после Нового года. На данный момент новогодних представлений не будет. Возможно, только в Сочи. Там ледовый дворец 12-тысячный, позволяет соблюсти все нормы Роспотребнадзора", — приводит слова Авербуха РБК.

За последние годы Авербух провел несколько ледовых шоу, в том числе «Алису в стране чудес», «Волшебника страны Оз», «Ромео и Джульетту», «Кармен» и «Морозко».

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/business/11/11/2020/5fabb7109a794763c2d21f7c?from=from_main_8

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