Авербух: «Гастрольный тур «Ледникового периода» проходит в поддержку Костомарова»

Тренер и постановщик Илья Авербух рассказал о туре шоу «Ледниковый период» в поддержку фигуриста Романа Костомарова, которого госпитализировали 10 января.

«Конечно, мы этот тур готовили давно, — пояснил Авербух. — То, что происходит ситуация, с которой Роман сражается... Мы всесторонне поддерживаем ребят, эта ситуация не могла не отразиться на нас. Очень сложно и тяжело, но поддерживая друг друга мы проходим этот этап».

По словам постановщика, гастрольный тур важен для моральной поддержки Костомарова и его семьи.

«Это не сбор средств, не финансовая поддержка, не фонд — это наша ледовая семейная история, мы будем вместе с ней сражаться и побеждать. Я говорю о поддержке моральной, поэтому в каждом городе, где мы будем выступать, будут устанавливаться боксы, где все зрители могут пожелать Роману выздоровления. Это очень важно для Ромы и его детей, которые будут видеть, как уважали и уважают их отца. Это объединяет страну и объединяет нас», — подчеркнул Авербух.