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Сегодня, 18:54

Медведева пообещала выйти на лед в костюме шаурмы

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Скриншот передачи «Маска».

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об участии в шоу «Маска» в образе шаурмы и пообещала выйти на лед в костюме шаурмы.

— Можно ли меня увидеть в ближайшее время на льду с таким номером? Да. Ждите. Почему образ шаурмы? Я не певица, вокалом сверкнуть не смогла бы никогда. Чем я могла сверкнуть? Вообще ничем. Решила чувством юмора. Вроде получилось, только на четвертом выпуске вылетела. Там все такие пафосные — красивые горностаи, пудели, скорпионы. И я такая шаурма. По-моему, было смешно. Ждите меня в костюме шаурмы.

Ранее 23-летняя российская фигуристка снялась в шоу «Маска» на канале НТВ, где выступила в костюме шаурмы.

Евгения Медведева в&nbsp;костюме шаурмы. «Выхожу такая дурная». Медведева выступила в костюме Шаурмы в песенном телешоу, и ее перепутали с Загитовой
Фигурное катание
Евгения Медведева
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